Ingoia un pulsante e rischia di morire: bimba id 15 mesi salvata all'ospedale di Milazzo

Il piccolo pulsante di una apparecchiatura elettronica ha rischiato di gettare nel dramma una famiglia residente nel comprensorio tirrenico. La loro figlioletta di appena di 15 mesi infatti, approfittando di un attimo di distrazione dei genitori, è riuscita ad entrarne in possesso e come, fanno solitamente i bimbi per curiosità, l’ha messo in bocca, inghiottendolo. E iniziando ad accusare gravi problemi respiratori.

Fondamentale il tempestivo intervento dei sanitari dell’ospedale di Milazzo che sono riusciti a rimuovere il pezzo prima che potesse impedire la respirazione alla piccola. Una vicenda incredibile, che per fortuna ha avuto il lieto fine proprio grazie alla professionalità dei medici ed in particolare dei sanitari del reparto di Otorino del “Fogliani” che insieme all’equipe di Anestesia, hanno operato la bimba e rimosso il pulsante che, anche per le dimensioni (3 cm) tutt’altro che modeste, si era bloccato nella laringe. Bastava poco per avere conseguenze letali. Ma determinante è stata la rapidità di intervento sia da parte dei familiari che, lo ripetiamo, dei medici.

Tutto ha avuto inizio poco dopo le 20 quando la piccola Maria (nome ovviamente inventato), una bimbetta vivace si è ritrovata per le mani il pulsante per sottrarglielo che l’ha messo in bocca. Vano ogni tentativo di estrarlo da parte dei genitori che, notando anche le prime difficoltà a respirare della figlia, hanno chiamato l’ambulanza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina