Viabilità al porto di Milazzo: al via alla gara progettuale da un milione

Primi passi per il progetto “Hub Eolie” che l’Autorità portuale intende realizzare a Milazzo per rifunzionalizzare e potenziare il porto e risolvere le annose problematiche di commistione fra la viabilità urbana e i flussi di mezzi diretti al porto. Nella giornata di ieri, l’ente di sistema, con la collaborazione di Invitalia S.p.A. in qualità di centrale di committenza, ha pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica che è stata interamente finanziata dal “Fondo Progettazione Opere Prioritarie Mit – Risorse del triennio 2021-2023 e residui biennio 2019-2020” per un importo complessivo di un milione di euro.

I tempi per avere contezza di chi dovrà occuparsi del progetto sono brevi. Infatti la presentazione delle domande di partecipazione é fissato per il 14 novembre.

Un intervento importante quello che si prevede per Milazzo che da tempo auspica la realizzazione di una nuova arteria di collegamento dedicata fra l’asse viario e il porto di Milazzo e di una bretella che collegherà quest’ultimo con l’agglomerato industriale di Giammoro e le aree della Zes per poter by-passare interamente la viabilità esistente, minimizzando le interferenze ed i punti di conflitto con i flussi attuali legati essenzialmente agli accessi privati ed al traffico di attraversamento da e per il centro abitato, caratterizzati da basse velocità di percorrenza. Secondo le indicazioni di massima la nuova viabilità dedicata dovrebbe collegare direttamente il porto di Milazzo alla zona industriale ex Asi di San Filippo e Giammoro (dove è stato finalmente ultimato il pontile).

