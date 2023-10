"Strage" di gatti a Valdina: residenti in allarme per gli assalti di un branco di cani

Preoccupa la presenza di un branco di circa 8 cani, che si aggira nell'hinterland e si è già avventato su diversi gatti, uccidendoli. Le segnalazioni sono giunte già dalla consigliera comunale di Torregrotta Antonella Pavasili che, ad agosto, aveva reso nota la violenza del branco su due gattini, evidenziando la pericolosità anche per le persone. Da ultimo, a unirsi alla preoccupazione sono anche gli abitanti della frazione Fondachello per un episodio che si è verificato la notte di qualche giorno fa nella via IV Novembre. I cani hanno aggredito un gatto domestico che è deceduto dopo una breve agonia sotto gli occhi degli impotenti cittadini accorsi. Straziante il pianto della proprietaria del felino. Dopo circa un'ora il branco si è ripresentato sul luogo ma, vista la presenza di numerose persone, si è allontanato. I cittadini sono turbati e preoccupati per questa, non isolata, aggressione, che potrebbe ripetersi non solo contro animali ma anche nei confronti di bambini o adulti. Intanto, l'amministrazione comunale di Valdina, per tramite del sindaco Nino Di Stefano e del suo vice Piero Marchetta fa sapere che sul caso c'è la massima attenzione e che il Comune si sta attivando in tutti i modi possibili, rivolgendosi anche all'associazione "Fare Ambiente" con le guardie zoofile.

