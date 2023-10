Messina, riduzione Tari e mensa scolastica. 500 domande nelle prime tre ore

Era il click day oggi al Comune. Nel pomeriggio sono state aperte due piattaforme di iscrizioni particolarmente attese dalle famiglie messinesi. Al punto che in sole tre ore, dalle 17 alle 20, erano già quasi 500 le istanze protocollate.

Parliamo di quelle per avere accesso al servizio di refezione scolastica e per godere delle riduzioni o esenzioni della Tari. Palazzo Zanca ha dato la possibilità di presentare le istanze per via telematica senza dover fare file agli sportelli. Una modifica voluta dal Consiglio, ha aggiunto la modalità cartacea tradizionale solo per avere lo sconto sulla Tari. Per quanto riguarda la mensa scolastica le domande nelle prime tre ore sono state 175. Le famiglie hanno potuto avere accesso alla pagina web attraverso lo Spid o la Cie e hanno potuto “iscrivere” i figli al servizio a domanda individuale a pagamento. Ma la piattaforma non servirà solo per prenotare la refezione ma anche per segnalare la presenza quotidiana e verificare lo stato dei pagamenti. «Da lunedì inizierà il servizio mensa – dice il sindaco Basile – L’attivazione della digitalizzazione del servizio di refezione scolastica è frutto di una programmazione avviata dallo scorso mese di settembre, anche con l’Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti delle scuole coinvolte e gli uffici interessati. Si potranno eseguire anche pagamenti con PagoPa, consultare il menu e gestire le diete personalizzate ove previsto».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina