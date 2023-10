Messina, momenti di paura al "Famila" di via La Farina: tenta un furto e cerca di fuggire investendo un dipendente

Momenti di paura nel pomeriggio in un supermercato del centro città. Un uomo ha cercato di portare via bottiglie e altri generi alimentari dal "Famila" di via La Farina, ma i dipendenti se ne sono accorti e lo hanno bloccato all'uscita. L'uomo è riuscito a divincolarsi e a salire a bordo di una macchina, una Mercedes Classe A, e ha iniziato a correre a folle velocità nel parcheggio del supermercato. Nella corsa stava per centrare un dipendente dell'esercizio commerciale che, fortunatamente è riuscito a schivare l'auto. L'impatto sull'asfalto gli è costato qualche contusione ed escoriazione, ma per fortuna nulla di grave.

Il dipendente è stato portato in ospedale, mentre l'uomo è riuscito a fuggire a bordo del mezzo. La polizia, giunta sul posto, sta visionando le telecamere di video sorveglianza per rintracciare il malvivente.