Vettura in fiamme lungo l'autostrada A/20 Messina-Palermo in prossimità del viadotto Cicera, Comune di Tusa (km. 141+500), in direzione Messina. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, oltre alla Polizia e al personale dell'autostrada. Nessun problema per gli occupanti del mezzo che, dopo aver visto le fiamme, sono riusciti a bloccare l'auto e a uscire incolumi dal mezzo. Si segnalano rallentamenti e code.