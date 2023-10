San Pier Niceto, si schianta contro il palo dell'illuminazione: donna di Monforte in pronto soccorso

Una donna alla guida di una Fiat Punto ha perso improvvisamente il controllo mentre viaggiava sul percorso arginale del Niceto. La conducente, una signora di Monforte San Giorgio, per cause in fase di verifica si è schiantata contro il guardrail e un palo della pubblica illuminazione. La donna è stata trasferita al Pronto soccorso di Milazzo, ma al momento le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto la polizia municipale di San Pier Niceto, i vigili del fuoco e i carabinieri.