Messina, servizio mensa scolastica: a disposizione la piattaforma digitale

Le famiglie interessate già a partire dalle 17 di oggi, martedì 10, possono presentare istanza di accesso al servizio attraverso la piattaforma digitale. È tutto pronto per l’avvio della servizio di mensa scolastica per l’anno in corso, previsto per lunedì 16 ottobre, previa disponibilità degli istituti scolastici, la cui presentazione delle istanze da quest’anno avverrà in forma totalmente digitale tramite SPID/CIE e CNS.

“La digitalizzazione del servizio di mensa scolastica è il primo servizio che il Comune avvia con la misura 1.4.1 del PNNR, misura che prevede la digitalizzazione completa dei servizi pubblici offerti al Cittadino. Rendere completamente digitale questo servizio produrrà per i cittadini, per le scuole e per l’amministrazione un efficientamento del servizio erogato, un accesso standard attraverso SPID/CIE e CNS, e la gestione completamente digitale di tutti i processi dalla presentazione della domanda per richiedere il servizio, alla gestione dello stesso”, così il sindaco Federico Basile commentando questo step di digitalizzazione.

“L’attivazione della digitalizzazione del servizio di refezione scolastica è frutto di una programmazione - prosegue il sindaco - avviata dallo scorso mese di settembre, che ha visto impegnati gli Assessori interessati al settore in sinergia con l’Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti delle scuole coinvolte e gli uffici interessati, attraverso una serie di incontri utili a condividere le finalità della digitalizzazione della mensa scolastica. Difatti - aggiunge Basile - l’obiettivo condiviso è stato quello di fornire agli operatori scolastici uno strumento che consenta di avere in tempo reale la situazione relativa al numero di bambini che giorno per giorno usufruiscono della mensa, informazioni sullo stato dei pagamenti e ogni aspetto legato alla gestione del servizio e per i genitori di poter consultare i pasti consumati dai propri figli, gestire le domande, verificare la situazione contabile in tempo reale, eseguire pagamenti con PagoPa, consultare il menu e gestire le diete personalizzate ove previsto”.

Infine, il sindaco Basile ha annunciato l’avvio, sempre da oggi, di un percorso di formazione con il personale delle scuole coinvolto nella gestione della mensa scolastica per l’utilizzo della nuova piattaforma nell’ottica di fornire sempre più servizi digitali e moderni alla cittadinanza. L’Amministrazione comunale rende noto altresì, la presenza in ogni istituto scolastico di referenti, ai quali chiedere eventuale supporto; nonchè di garantire la piena disponibilità degli uffici comunali interessati a semplificare la procedura di iscrizione ai genitori, sprovvisti di SPID, i quali possono rivolgersi al Servizio Sistemi Informativi e Innovazione tecnologica, a Palazzo Zanca, stanza numero 74, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.15. In previsione dell’attivazione della mensa, le famiglie interessate già a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 10, dalle ore 17.00, potranno presentare istanza di accesso al servizio attraverso la piattaforma digitale all’indirizzo: https://serviziscolastici.comune.messina.it/portalecittadino/login

I genitori interessati dal servizio mensa avranno a disposizione, oltre al portale sopraindicato, anche un’APP (SIMEAL) scaricabile da Play Store e Apple store GOOGLE.

Sgravi Tari

Alle 17 di oggi invece aprirà la piattaforma per presentare le istanze per la riduzione e l’esenzione della Tari. L’avvio era previsto in mattinata ma è stato posticipato di qualche ora per consentire un’ultima verifica.