Messina, scontro tra due auto a Bisconte: donna ferita trasportata all'ospedale Piemonte

Incidente nel pomeriggio a Messina nella zona di Bisconte, all'incrocio tra via Direzione Artiglieria e via Salvatore Altomare: una Opel Zafira blu, che tentava di svoltare a sinistra in via Altomare, non ha rispettato la precedenza, investendo violentemente una Seat Mii che proveniva in direzione opposta da via Direzione Artiglieria.

L'impatto ha avuto come conseguenza una rotazione di 180 gradi della Seat Mii, che ha terminato la sua corsa contro i mastelli della spazzatura posizionati a bordo strada. La conducente della Seat, a seguito del violento impatto, ha riportato ferite ed è stata prontamente soccorsa e trasportata all'ospedale Piemonte per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta prontamente la sezione motociclisti della Polizia Municipale, che sta effettuando i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le eventuali responsabilità.