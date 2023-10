Messina, parte la rivoluzione dell’isola pedonale permanente

È un grande giorno, oggi, per Messina. Uno di quelli che rimarrà impresso nella storia della mobilità urbana. Sarà infatti attivata l’isola pedonale permanente sul viale San Martino, finora vietata al transito veicolare nei weekend, mentre lo sarà per tutta la settimana.

Sul fronte della viabilità cittadina, sempre oggi si accende il semaforo verde sui lavori di rifacimento del viale Boccetta, mentre per altre strade si stanno ancora predisponendo i cantieri. In dirittura d’arrivo, poi, il rifacimento dello strato bituminoso lungo la via Cesare Battisti. Tornando al Viale, campeggia alle intersezioni la nuova segnaletica verticale fatta installare dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, che va dritta sulla strada della rivoluzione viaria a cui dovranno, giocoforza, abituarsi tutti. È una questione di civiltà e di sostenibilità ambientale, in linea con i cambiamenti imposti da tempo dalla modernità. I cartelli indicano chiaramente che l’isola pedonale permanente sarà in vigore sette giorni su sette, 24 ore su 24, dall’8 ottobre fino al prossimo 7 gennaio, intanto. Ma l’orientamento dell’Esecutivo è estenderla oltre, facendo del centro cittadino un contesto a misura di pedoni e ciclisti. Le uniche “concessioni” riguardano i veicoli autorizzati al servizio delle persone invalide, i velocipedi, i mezzi delle forze di polizia, ambulanze e dei vigili del fuoco, oltre ai veicoli adibiti al trasporto e al carico-scarico delle merci, nelle fasce orarie comprese tra le 6.30 e le 9.30 e le 14 e le 15.30.

