Messina,  nonni e nipoti insieme al Museo per una giornata tutta speciale

I nonni sono “angeli con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore”, figure insostituibili all’interno della famiglia e della società che danno amore incondizionato e sono fonte inesauribile di saggezza. La loro importanza è celebrata attraverso una giornata nazionale che si tiene ogni anno il 2 ottobre, proprio per ricordarli nella veste di angeli custodi. In città, questo speciale appuntamento, si tiene attraverso la “Giornata Messinese del Nonno” che viene organizzata la seconda domenica di ottobre.

Un momento particolarmente sentito da nonni e nipoti, giunto alla XV edizione e promosso dalla Federspev, presieduta dal prof. Antonino Arcoraci, anima pulsante di questa manifestazione, il quale ha sottolineato che quello dei nonni è «un amore paziente, a volte complice, fatto di tenerezza e di donazione, che riporta alla mente ricordi indelebili delle varie fasi della vita dei nipoti e sempre appagato dalla loro presenza. Un’edizione che sulla scia delle precedenti – ha aggiunto – che ha visto nonni e nipoti, protagonisti, testimonial e guida».

Ieri mattina, per celebrare una catena d’amore che unisce passato e futuro, nonni e nipoti hanno festeggiato questo giorno speciale al Museo regionale, luogo ricco di cultura, arte e storia, con il coinvolgimento di alcune associazioni intervenute con i rispettivi presidenti: per l’Ammi Messina Lilly Cuomo Cavallaro, per l’Acisjf, Anna Maria Tarantino e per il Lions Club Messina Host Giuseppe Pernice, mentre il servizio dedicato all’accoglienza è stato curato da alcuni studenti dell’Istituto “Antonello”, guidato dalla dirigente scolastica Laura Tringali, accompagnati dalla prof. Daniela Arcoraci.

