Messina, la Città metropolitana assume quattro dirigenti: a tempo determinato, per tre anni

La Città metropolitana corre ai ripari per fronteggiare la carenza di ruoli di vertice negli Uffici. E lo fa assumendo a tempo determinato due dirigenti con profilo tecnico, uno del settore amministrativo e un altro per quello economico-finanziario.

Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati all’Albo pretorio online di Palazzo dei leoni, in modo che i cittadini, in generale, e le persone interessate, in particolare, ne possano prendere visione. Le procedure portano la firma dell’unica dirigente al momento in servizio, Anna Maria Tripodo, responsabile della I Direzione-Servizi generali e Politiche di sviluppo economico e culturale. Si dà così attuazione a quanto previsto dal Piano triennale di assunzioni di personale 2023-2025. Per quel che concerne le due professionalità dell’Area tecnica, si sottolinea in premessa che le novità in materia di governance del Pnrr, anche per ottemperare alle esigenze connesse agli adempimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, garantire la gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse fino al 31 dicembre 2026, fanno sì che «gli enti locali, beneficiati di tali risorse, possono affidare incarichi dirigenziali (ex art. 110 del D. lgs n. 267/2000) fino al 50% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica». Si parte da una situazione in cui la dotazione organica prevede nove posti di dirigente nella Città metropolitana, mentre ne risulta coperto solo uno a tempo indeterminato. Da qui la necessità di assumere. La selezione pubblica fissa la durata della prestazione in 3 anni e richiede la presentazione di una domanda redatta in carta semplice utilizzando un modulo allegato all’avviso. Il termine per l’invio è il 6 novembre alle 12, tramite Pec o raccomandata, da far pervenire al Protocollo. Analoghi i paletti per l’avviso concernente i ruoli di dirigente con profilo amministrativo ed economico.