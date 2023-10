Fondazione Lucifero, la Collica resta in carica nel CdA. Dimissioni "congelate", serve un sostituto

La dottoressa Collica resta in carica e mantiene le sue funzioni sino a quando non verrà nominato il sostituto. Lo ha ribadito il dirigente generale dell'assessorato regionale della Famiglia, con una nota inviata alla Fondazione Lucifero. Nella missiva si evidenzia che a differenza di quanto accade negli enti locali, le dimissioni di un amministratore non comporta di per se l'automatica decadenza della carica, essendo richieste in primo luogo un provvedimento di accettazione da parte dell'organo che ha provveduto alla nomina e in secondo luogo l'effettiva avvenuta sostituzione del componente dimissionario con l'insediamento del nuovo. Pertanto allo stato attuale il Cda dell'Ipab di Capo Milazzo risulta regolarmente costituito nelle persone del presidente Franco Scicolone e dei consiglieri Gioacchino Puglisi, Rosalia Schirò, Santo Colosi e Maria Teresa Collica.

Un ulteriore contributo in una fase particolarmente delicata per laFondazione che si ritrova a dover definire la questione dei servizi di Gigliopoli e risolvere i problemi economici legati alla mancanza di liquidità.