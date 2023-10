Letojanni, dopo la pizza all’ananas arriva quella al limone: l'ultima creazione di Giuseppe Santoro

Il “Daily Telegraph” australiano ha dedicato un articolo alla pizza al limone lanciata dal letojannese Giuseppe Santoro. Il prestigioso quotidiano ne ha parlato martedì scorso. In alcune pagine dedicate alla gastronomia è stata riproposta la controversa questione delle farciture inusuali, come quelle alla frutta, su cui spesso si scontrano tradizionalisti e sperimentatori.

È stato fatto l’esempio dell’utilizzo, sempre più diffuso, dell’ananas, ma il pezzo è stato dedicato proprio a Santoro che, secondo il giornale, avrebbe posto fine a un dibattito decennale, aggiungendo il limone alla sua ultima creazione, chiamata “Pinsa Sikula” e proposta al ristorante “Skinny Tony’s Really Italian” di Sydney.

È stato ricordato il ruolo prestigioso ricoperto dal letojannese, presidente della Federazione italiana pizzaioli, e la sua ricetta innovativa che ha conquistato subito i clienti, a base di limone marinato con timo ed erbette di campo, con fiordilatte e una spruzzata di stracciatella. Sono state inoltre raccolte alcune sue dichiarazioni, in cui afferma che, come «la gente sperimenta nuove culture, anche gli chef e la tradizione culinaria dovrebbero adattarsi a quello che li circonda. Abbracciare ingredienti e aromi locali non allontana dall’autenticità di un piatto; anzi, rafforza l’esperienza del mangiare con l’introduzione di nuove sensazioni».

Secondo Santoro quella della frutta sulla pizza è solo «una questione di preferenza personale. Fino a quando i clienti apprezzano le creazioni, non è inusuale per i cuochi continuare a sperimentare con le loro ricette».

