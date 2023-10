Contributi agricoli, a Tortorici sei denunce della Finanza: nel mirino finanziamenti per 160.000 euro

Dichiarazioni fittizie inserite nel fascicolo aziendale attestanti la disponibilità di terreni in realtà appartenenti ad ignare terze persone o addirittura ad enti pubblici.

Lo schema fraudolento, l’ennesimo dello stesso genere finalizzato ad ottenere illecitamente i contributi europei per il settore agricolo, è stato contestato a carico di un’azienda agricola del territorio di Tortorici, ritenuta beneficiaria senza titolo legittimo di finanziamenti comunitari per oltre 160.000 euro.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Messina e coordinate dalla Procura Europea di Palermo, hanno quindi portato alla denuncia a piede libero di sei persone, con l’ipotesi a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, di due legali rappresentanti della società agricola e di altri quattro soggetti legati a due centri di assistenza agricola (CAA) che risultavano aver curato la predisposizione delle domande uniche di pagamento. Eseguito quindi un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca, di beni e denaro nella disponibilità dei due legali rappresentati indagati, sino all’ammontare complessivo dell’ipotizzata truffa per 164.000 euro già erogati dall’Agea.

Sotto la lente delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria le istanze di accesso ai contributi messi a disposizione dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, per le campagne dal 2018 al 2020 per cui, secondo i riscontri investigativi, l’azienda agricola oricense avrebbe rappresentato una consistenza di superfici disponibili difforme dalla realtà.

