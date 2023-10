Vulcano, turista si sente male in barca e muore durante un'escursione

Turista tedesco di 61 anni si sente male durante una gita in barca a Vulcano e muore a bordo dell’imbarcazione. Il malcapitato stava effettuando un giro dell'isola insieme ad un gruppo di persone e non appena arrivati vicino alla Grotta del Cavallo, ha accusato un malore. I presenti hanno tentato di rianimarlo richiedendo nel contempo il soccorso di un medico. Alla richiesta di aiuto la guardia costiera di Lipari ha subito inviato un gommone e nello stesso tempo una motovedetta con il personale del 118. I medici del 118 giunti a bordo della barca hanno tentato di rianimarlo ma tutti i tentativi di riportarlo in vita si sono rivelati inutili. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato un infarto fulminante. Il cadavere dell’uomo è stato trasferito successivamente con la motovedetta al porto di Lipari e depositato nella camera mortuaria del cimitero.