San Pier Niceto, precipita con l'auto. Ferita una donna sulla statale 113

Grave incidente autonomo sulla Statale 113. Una Toyota Yaris, con a bordo una donna, proveniente dalla strada statale 113 all'incrocio verso San Pier Niceto è precipitata dal percorso principale. Per cause in fase di verifica, la conducente ha perso il controllo andando a finire all'interno di un piazzale privato, abbattendo il muro di protezione stradale e la ringhiera. La donna aiutata ad uscire dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco è cosciente. Sul posto il 118 e i carabinieri.