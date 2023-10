Messina, in piazza le casette dello Street Food: «In futuro saremo anche nell’isola pedonale»

Con l’allestimento delle prime casette va avanti spedita la macchina del Messina Street Food Fest, in programma dal 12 al 15 ottobre a Piazza Cairoli. Alcune strutture sono state già posizionate e si lavora alacremente perché tutto sia a pronto per il grande evento che porterà in città migliaia di visitatori.

Il centro della manifestazione, anche quest’anno, resterà Piazza Cairoli senza espandersi sull’isola pedonale di viale San Martino. L’eventualità di allargarsi alle aree limitrofe era stata valutata dagli organizzatori ma non si è concretizzata per varie ragioni. «L’idea di ampliare all’isola pedonale è stata valutata fino all’ultimo – dice Alberto Palella, presidente di Confesercenti – ma occorre prendere in considerazione l’aspetto della sicurezza essendo una carreggiata più piccola, bisogna valutarlo bene perché l’ampliamento deve essere integrato ad un piano di sicurezza generale inoltre ci sembrava giusto coinvolgere i commercianti per sapere cosa ne pensano. Non c’è stato tempo di fare tutto ma non è escluso che nei prossimi anni la manifestazione possa allargarsi anche sull’isola pedonale di viale San Martino».

Il presidente di Confesercenti Messina spiega perché non sono presenti tavolini e sedie: “Lo Street Food nasce come una manifestazione di cibo di strada che si mangia in piedi, non sono previste panche, mettiamo dei tavoli alti di appoggio che ovviamente sono insufficienti". Tuttavia, anche in questo caso, Palella non chiude a possibili modifiche in futuro: «si possono fare correttivi per migliorare la manifestazione».

