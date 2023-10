Lipari, barca a vela "pirata" sperona una barchetta da diporto e fugge: un ferito trasportato in ospedale

Una barca a vela ha speronato vicino al porto di Pignataro di Lipari una barchetta da diporto con a bordo alcuni isolani, pescatori dilettanti. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Ad avere la peggio uno degli uomini che si trovava sul natante che a causa del forte impatto ha riportato un trauma.

L’uomo è stato portato a terra dai suoi compagni di pesca in località Marina Lunga e da li è stato trasferito in ospedale con l’ambulanza del 118. Sembrerebbe, così come affermato dai membri dell’equipaggio del natante, che la barca a vela abbia proseguito verso il porto di Pignataro senza fermarsi. L’autorità marittima sta effettuando delle ricerche per individuare la barca a vela ed i suoi occupanti.