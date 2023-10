Incendio a Stromboli dopo un’esplosione vulcanica: pronti a partire i Canadair

Incendio a Stromboli dopo un’esplosione vulcanica. Nella tarda mattinata di oggi, a seguito di un’esplosione dello Stromboli con lancio di lapilli incandescenti, è partito un incendio in località Forgia Vecchia, poco distante dalla zona portuale di Scari.

Il fuoco si sta propagando ed è in arrivo sull’isola un elicottero della Forestale, in partenza da Naso, che tenterà di spegnere l’incendio con dei lanci. Pronti a partire anche i Canadair in caso l’elicottero non dovesse riuscire a contenere il fuoco.