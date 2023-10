Milazzo, è stato appaltato il recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola "Sacro Cuore”

E’ stato appaltato l’intervento di “recupero strutturale e messa in sicurezza della Scuola Sacro Cuore” alla ditta Antonino Fazio di Barcellona P.G. con un ribasso percentuale di 32,81% sull’importo a base d’asta di € 857.430,29. La progettazione esecutiva redatta e approvata in conferenza di servizi dall’Amministrazione Midili è stata finanziata quest’anno dal Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione del PNRR – per l’importo complessivo di € 1.113.500,00 tra i 44 interventi di edilizia scolastica finanziati in Sicilia.

La progettazione rimodulata prevede l’applicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) con lavorazioni “a basso impatto ambientale” e utilizzazione di interventi di bioedilizia che garantiranno l’obiettivo di “Edificio Green”. I lavori prevedono l’adeguamento dell’edificio alla vigente normativa sismica, mediante l’aumento di sezione, il rafforzamento e l’incremento delle armature di alcuni pilastri, nonché il rafforzamento di travi con l’inserimento di staffe aggiuntive, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario oltre ad altri interventi impiantistici di adeguamento degli impianti elettrico, antincendio e riscaldamento. Secondo il crono-programma, i lavori dovranno iniziare entro il 30 novembre e concludersi entro il 31 dicembre 2025. Infine, il collaudo finale dell’opera è previsto entro il 31 marzo 2026.