Spadafora, sempre in gravi condizioni l'uomo di 46 anni investito ieri sul longomare

Sono ore di apprensione per M.G., l'uomo di 46 anni, che ieri sera è stato travolto da un'auto, una Fiat Panda, mentre si trovava a ridosso del marciapiede e, a quanto pare, si accingeva a salire in macchina. L'uomo è stato sbalzato a una decina di metri ed è rimasto ferito gravemente. Dopo l'arrivo del 118 è stato disposto il suo trasferimento al Policlinico universitario di Messina, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'incidente si è verificato all'intersezione tra la piazza Macello e la via lungomare di Spadafora. Sul sinistro stanno indagando i carabinieri della locale Stazione.