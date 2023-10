Ponte sullo Stretto, ecco l’aggiornamento del progetto: ora un mese per le verifiche tecniche, poi la fase esecutiva

Il 30 settembre era la data indicata dalla legge approvata in Parlamento nello scorso mese di maggio. E la scadenza è stata rispettata. Il “General contractor” – il Consorzio Eurolink guidato da Webuild – ha consegnato ieri, ai vertici della società Stretto di Messina, la relazione di aggiornamento del progetto definitivo. E, dunque, è ufficialmente iniziata la fase esecutiva della progettazione. L’aggiornamento riguarda sia il Ponte sia le opere di collegamento stradale e ferroviario.

L’impianto sostanziale resta immutato. Ci sono modifiche imposte dai tempi – il progetto definitivo risale ai tempi del Governo Berlusconi – e che dovranno essere inserite nel progetto esecutivo, dalle nuove norme tecniche per le costruzioni alla modellazione geologica e caratterizzazione geotecnica, dai necessari adeguamenti alle nuove leggi in materia di sicurezza e ai manuali tecnici di progettazione alle prescrizioni ambientali, dall’evoluzione tecnologica dei materiali di costruzione alle tecniche costruttive. L’aggiornamento, infine, concerne anche gli studi di impatto e di incidenza ambientale e la relazione paesaggistica.

Tutto in linea con i tempi. «È un passaggio fondamentale – commenta l’amministratore delegato della società Stretto, Pietro Ciucci –, la prima vera scadenza nell’ambito del serrato cronoprogramma che consentirà di raggiungere l’obiettivo di aprire i cantieri nell’estate del 2024, in linea con le indicazioni ricevute dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La società Stretto di Messina, riavviata appena cento giorni fa, è oggi dotata di una struttura organizzativa tecnica, economico-finanziaria e legale in grado di gestire l’impegnativo piano di attività. Tali attività comprendono, tra l’altro, gli aggiornamenti in corso per lo studio di traffico, l’analisi costi-benefici, il piano economico finanziario con la definizione dell’ammontare dell’investimento e dei costi di gestione, la relazione di sostenibilità. In attuazione di quanto previsto dalla legge stiamo predisponendo l’aggiornamento della Convenzione e dell’Accordo di programma per la migliore definizione del quadro realizzativo dell’opera».

