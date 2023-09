Messina, acqua a singhiozzo: verso la fine dei lavori a Santa Margherita. La distribuzione tornerà a pieno regime domenica 1 ottobre

Prosegue come da pianificazione l’intervento sull’acquedotto Fiumefreddo in prossimità del villaggio di Santa Margherita e verrà completato nel tardo pomeriggio di oggi. I tecnici dell'AMAM sono al lavoro da questa mattina, quando alle 10 è stato sospeso l’apporto idrico dell’acquedotto Fiumefreddo per consentire una riparazione dell'importante infrastruttura.

Pertanto, già da stasera, riattivato il flusso idrico da Torrerossa, si procederà al riempimento dei serbatoi cittadini, per effettuare l’erogazione già a partire dalle prime ore di domani sabato 30 settembre. Tuttavia, la distribuzione idrica tornerà a pieno regime a partire da domenica 1 ottobre. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito www.amam.it e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina social.