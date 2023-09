Università di Messina: dopo tre anni di attesa "risplende" il Dicam

Dopo un’attesa di tre anni, è stato inaugurato il Polo universitario del Dicam, il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne che, assieme al Dipartimento di Veterinaria e alla Cittadella sportiva universitaria, è il cuore pulsante del “campus” di UniMe all’Annunziata. Il Dicam è l’erede della bella e ricca tradizione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo messinese e ora è pronto ad ospitare i suoi studenti nella maniera più confortevole possibile, grazie ai numerosi cambiamenti dovuti alla ristrutturazione che ha reso il plesso completamente nuovo, moderno e innovativo. Un Polo universitario dove splende, anch’essa rinnovata, la Biblioteca, uno dei “gioiellini” architettonici del progetto risalente agli anni Ottanta-Novanta.

«Tornare al Dicam – afferma Giuseppe Cannistrà, studente di Metodi e linguaggi del giornalismo –, dopo tutto questo tempo, è come respirare una boccata d'ossigeno. Per me è come tornare in quella che definisco “la mia seconda casa”, visti tutti i momenti belli e spensierati vissuti qui prima della chiusura. Sono sicuro che tutte le modifiche fatte ci permetteranno di vivere appieno l'esperienza universitaria e goderci anni che ricorderemo per tutta la vita. Spero che questa riapertura segni un nuovo inizio dopo il periodo difficile che tutti gli studenti e le studentesse hanno dovuto affrontare durante il periodo pandemico».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina