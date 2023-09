Taormina, impennata dei prezzi al Palacongressi: il canone aumenta del 1000%

Che non fosse ritenuto congruo dalla nuova Amministrazione comunale era già evidente, ma non al punto tale da decuplicare.

Sono bastati pochi giorni al Comune di Taormina per avere gli esiti della perizia di stima per il calcolo del canone di locazione da applicare al Palazzo dei Congressi, immobile pubblico al momento chiuso per inagibilità.

L’incarico è stato affidato l’8 settembre scorso al commercialista Salvatore Cardile di Riposto, per un compenso di 3.500 euro, e a svelare gli esiti dello studio è stato il sindaco Cateno De Luca in consiglio comunale, durante la discussione sulla gestione del patrimonio.

«La locazione degli immobili deve avvenire attraverso un’indicazione di base d’asta sul valore di mercato e l’esperienza del Palacongressi è stata meravigliosa - ha evidenziato ironicamente il primo cittadino - perché il valore di mercato non è stato preso come riferimento. Adesso abbiamo una perizia che stima il valore del canone di affitto annuale in 450.000 euro, mentre finora lo abbiamo “regalato” a 40.000 euro. Ma è ancora tutto da vedere».

Il valore economico dell’immobile stimato nel 2022 dall’ufficio "Area Servizi alla Città” è di 2.280.121 euro e la gara bandita la scorsa primavera, che partiva da un importo di 396.000 euro per l’affidamento in concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi al Palacongressi per nove anni, era stata vinta dalla società “Aditus” assieme a “Momento”, con un rialzo del 38% sull’importo del canone annuo di 44.000 euro oltre Iva, dunque per un totale di 60.720 euro annui da versare nelle casse del Comune. Il canone stimato adesso da Palazzo dei Giurati ammonta invece a quasi dieci volte di più.

