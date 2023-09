Messina, oggi l’incontro sul Palagiustizia: ci sarà il vice ministro alla Giustizia Sisto

Non è un’esagerazione definire storica la conferenza stampa indetta oggi per presentare l’accordo quadro sul Palagiustizia satellite, che si terrà nell’aula magna della Corte d’appello alle 11. Dopo 35 anni di chiacchiere Messina vede finalmente realizzarsi il “sogno” di una Giustizia a misura d’uomo per chi ci lavora e per chi deve affacciarsi a questa finestra sporadicamente per qualsiasi motivo, da imputato o da testimone per esempio.

Verrà in pratica ufficializzata la delibera n. 375 della giunta Basile approvata poi all’unanimità dal consiglio comunale con cui il Comune ha acquistato dei due palazzi storici di via Garibaldi, Cassa Centrale di Risparmio e Banca di Roma, come nuove sedi del Palagiustizia satellite.

Alla conferenza stampa prenderanno parte oltre al sindaco Federico Basile il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il direttore generale del ministero Massimo Orlando e il presidente della Corte d’appello facente funzioni Sebastiano Neri. E Messina deve ringraziare proprio questo magistrato, che ha retto ad interim la Corte d’appello se una situazione mai risolta si è finalmente concretizzata, superando ostacoli burocratici che nessuno prima aveva risolto.

L’ex Cassa di risparmio e l’ex Banca di Roma, edifici storici di via Garibaldi, ospiteranno gli uffici “satellite” (dedicati al settore Civile) di Palazzo Piacentini. L’intesa è stata sancita il 21 settembre scorso. Un passaggio tecnico è lo “sconto” di 700mila euro chiesto da Palazzo Zanca alle due società proprietarie dei palazzi sull’importo complessivo, passando da 16,9 a 16,2 milioni di euro, che è stato accordato.

