San Pier Niceto, la furia delle fiamme fino alle abitazioni: iniziata la conta dei danni

Una comunità ferita. La furia delle fiamme ha devastato anche il territorio di San Pier Niceto, nelle zone di San Giovanni, Bisocco, Rubino, Mannuccia, discesa di via Tenente Calderone. Uno scenario mai visto e attimi di terrore vissuti anche da alcuni residenti per le fiamme giunte vicino alle loro abitazioni. Alcuni di loro si sono dovuti allontanare per evitare rischi.

La conta dei danni si inizia a fare questa mattina, ma la porzione di collina andata in fumo è vastissima. Danni anche all'immobile conosciuto come il "palazzo Pirandello" e a parecchi terreni. A spegnere le fiamme hanno provveduto fino all'alba gli operai delle squadre dell'antincendio forestale di Rometta, i vigili del fuoco, la protezione civile Magna Vis e Giubbe d'Italia.

Nei luoghi per tutto il tempo si è attivato anche il sindaco Domenico Nastasi, insieme all'assessore alla viabilità Giuseppe Totaro, entrambi nella doppia veste di amministratori comunali e operai dell'antincendio Forestale di Rometta. Insieme a loro anche i consiglieri comunali Giuseppe Offerente e Francesco Nastasi. A monitorare la situazione la presenza costante della polizia municipale e dei carabinieri. L'amministrazione comunale sta già avviando una prima ricognizione dei danni.