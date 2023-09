Il dibattito sulle piste ciclabili e sui cordoli: che città vogliamo che sia Messina?

Piste ciclabili, cordoli, posteggi che mancano e tanti nuovi parcheggi. L’argomento più diffuso a Messina ruota attorno ai temi della mobilità urbana. In questo momento, le scelte compiute dall’Amministrazione comunale, frutto di una visione strategica elaborata nel corso degli anni (dai tempi della Giunta Accorinti) e sfociata nel Piano generale del traffico urbano votato all’unanimità dal Consiglio, appaiono molto impopolari.

Prendiamo i cordoli gialli della discordia. È stato scritto e detto molto su di loro. Sono necessari? Sono pericolosi? Sono un intralcio inutile alla circolazione? Sono l’unico deterrente possibile? Su argomenti del genere non ci sarà mai una piena condivisione. In teoria, tutti vorrebbero una città più vivibile, guai però se poi i provvedimenti per innalzare i livelli di qualità della vita (e quindi meno auto private in centro, più mezzi pubblici, più isole pedonali, più piste ciclabili) creano disagi alle nostre abitudini. Si scatena l’inferno.

Quei cordoli non sono esteticamente belli, inutile girarci intorno. Ce sono di varie tipologie, quella utilizzata a Messina la si ritrova anche in tante altre città italiane, da Milano a Roma, da Gallarate a Molfetta, dalla Puglia al Piemonte. Quale è la loro funzione? È quella di demarcare le corsie riservate ed è una funzione che, nei Piani del traffico, è considerata indispensabile per assicurare maggiore sicurezza delle strade. Il cordolo installato in queste settimane ha un nome, “H10”, ed è realizzato con gomma vulcanizzata a elevata elasticità, che dovrebbe resistere agli urti dei veicoli. Possiede le dimensioni 30x100xh10 (in centimetri) ed è omologato dal Ministero per il suolo pubblico. Molte altre città, invece, hanno deciso di non affidare ai cordoli la delimitazione delle aree che, dunque, restano protette solo dalle apposite strisce. Ma, al di là della questione cordoli sì cordoli no, è interessante riprendere un significativo decalogo che venne pubblicato poco prima della pandemia dal sito specializzato “BikeItalia.it”, con il titolo “Realizzare la Città delle Biciclette: ecco i 10 errori da evitare”. È interessante perché sottolinea l’importanza di rendere le nostre città sempre più a misura d’uomo, di donna e di bambini, di pedoni e di biciclette, ma nello stesso tempo mette in guardia da quei pericoli che sono in agguato anche qui, a Messina, se le opere non vengono realizzate nel miglior modo possibile. Emblematica la premessa di quel decalogo: «Non esiste comune il cui sindaco non dica di voler amministrare una città amica della bicicletta per ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico e per farlo taglia nastri e inaugura spezzoni di ciclabili che continuano ad aumentare il chilometraggio complessivo, ma che poi non vengono usate. Questa situazione si verifica perché chi è chiamato a progettare indulge in uno o più di questi errori».

