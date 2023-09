Nuovo incubo incendi a Furnari. Fiamme a ridosso delle case

Incendio a Furnari a ridosso delle case. Torna a colpire la misteriosa mano che da luglio, approfittando dello scirocco e dei terreni incolti appicca righi indiscriminatamente. Sul posto in via nuova Messina il sindaco Felice Germanò e l'ispettore Francesca Paratore.

L'incendio è partito da contrada Vallone o Storto, e spinto dallo scirocco sta salendo lungo la scarpata. I residenti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco stanno cercando di arginare bagnando il terreno con gli idranti. Un secondo rogo è divampato in contrada Loco. Un secondo rogo in contrada Loco si avvicina alle case di via Annunziata. Sta intervenendo l'autobotte del comune di Terme Vigliatore. Altre due autobotti private sono state inviate dal sindaco in via nuova Messina.