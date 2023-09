Mobilità a Messina: acquistati altri 88 bus elettrici

Si potenzia la flotta dei mezzi Atm con l’acquisto di altri 88 bus elettrici che contribuiranno a dare una spinta maggiore al bisogno di mobilità dei messinesi. L’annuncio è del presidente dell’Atm Giuseppe Campagna durante la seconda giornata di incontri a piazza del Popolo in occasione di “Pan Idea”, gli appuntamenti nell’ambito della Settimana europea della mobilità. «Abbiamo acquistato 78 bus elettrici – ha detto Campagna –, è stata infatti completata la procedura di acquisto su Consip (la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione), saranno consegnati tra il 2024 e il 2025, arriveranno dopo le verifiche in Turchia, sono mezzi particolarmente innovativi, si fregiano di un marchio prestigioso come la Bmw , sono mezzi di altissimo profilo mentre altri 10 bus più piccoli arriveranno già ad ottobre». Ne parla con orgoglio Campagna , a pochi metri c’è il primo bus elettrico, è parcheggiato nella rotonda di piazza del Popolo accanto ad uno dei mezzi storici dell’azienda come a segnare il passaggio tra passato e futuro del trasporto pubblico a Messina. Un percorso in evoluzione, come emerso dai numeri snocciolati dal sindaco Federico Basile che, assieme a Campagna, al provveditore Stello Vadalà e al presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza, ha aperto la giornata di lavori. «Se pensiamo – ha detto il sindaco – che questa azienda nel 2018 aveva circa 30 autobus mentre oggi ne ha oltre 150 e arriveranno altri 80 mezzi elettrici, significa che il sistema ha funzionato».

