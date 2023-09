Rometta, il dramma di Gabriele Iarrera. Il cuore del 18enne ha smesso di battere

Il cuore di Gabriele Iarrera ha smesso di battere. Non ce l'ha fatta il diciottenne che - dopo il terribile incidente stradale avvenuto il 16 aprile del 2022 - era stato costretto a vivere in vari ospedali. Dal 4 luglio scorso, il giovane si trovava in Austria al Centro riabilitativo di Hochzirl-Natters Innsbruck, struttura clinica di eccellenza, per essere sottoposto alle cure neuro-riabilitative. Da qualche giorno, però, il quadro clinico è precipitato, fino al suo ultimo respiro. La triste storia di Gabriele lascia oggi molti insegnamenti. In tutti questi lunghi mesi, il ragazzo è stato abbracciato da tanta solidarietà. Numerose sono state le iniziative realizzate da molte associazioni locali e amministrazioni comunali, a partire da quella di Rometta, che hanno consentito la raccolta fondi per il trasferimento di Gabriele nella clinica austriaca. Da quel maledetto giorno dell'incidente la speranza è rimasta accesa. Attimo dopo attimo. Tutto è stato fatto per Gabriele. Tutto quello che si poteva fare. L'amore dei suoi amici è arrivato ovunque e forse lui in qualche modo lo ha sentito. Oggi più che mai a stringersi attorno alla famiglia, ed in particolare ai genitori Enza e Francesco Iarrera, c'è un affetto ancora più grande. Quello che non svanirà mai, ma resterà eterno come il ricordo di Gabriele.