Precipitato da un ponteggio a Torregrotta: domani pomeriggio i funerali di Tindaro Munafò

Sarà dato domani, alle 17, nella chiesa Maria della Scala, a Torregrotta, l'ultimo saluto a Tindaro Munafò, l'operaio di 53 anni che esattamente una settimana fa è morto dopo essere precipitato da un ponteggio installato su di una abitazione privata. Nella giornata odierna, all'ospedale Papardo Messina, sarà invece effettuata l'autopsia dal medico legale Cristina Mondello. Intanto, dall'inchiesta aperta dalla Procura di Messina, una persona risulta indagata.

In questi sette lunghi giorni non sono mancate le dediche di profondo affetto e amore nei confronti dell'uomo. Numerosi i messaggi, anche da parte della famiglia stessa. Una pioggia di sentimenti espressi e condivisi da parte di chi non riesce ad arginare l'angoscia e a contenere quell'amore così grande e puro che non potrà mai svanire. Tindaro Munafò è l'ennesima vittima degli incidenti sul lavoro, una piaga difficile da debellare.