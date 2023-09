«Il Ponte di Messina sarà opera per il territorio»: l’Amministrazione Basile incontra l’ad della società Stretto

«È un’opera del territorio e per il territorio. Le città non saranno scavalcate, gli enti locali saranno informati, passo dopo passo, di tutte le procedure relative alla progettazione esecutiva. Quello che il Governo intende realizzare sarà il Ponte dello Stretto, più che il Ponte sullo Stretto». Lo ha assicurato, al sindaco Federico Basile e al vicesindaco Salvatore Mondello, Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Un impegno, assunto ieri a Roma, durante il confronto svoltosi nella sede della società, e che verrà ribadito domani, durante l’incontro programmato a Messina. Da ora in poi sarà “istituzionalizzato” il calendario delle riunioni tra ministero dei Trasporti, società Stretto e Comune (lo stesso discorso vale ovviamente anche per le città di Villa San Giovanni e Reggio Calabria). L’aver accelerato l’iter per la costruzione del collegamento stabile tra l’Isola e il Continente impone, al di là degli annunci ripetuti del ministro Salvini sull’apertura dei cantieri già dalla fine dell’estate 2024, una condivisione totale di strategie e di obiettivi concreti. E lo stesso inizio dei lavori, pur riguardando un’opera sovranazionale (il Ponte, pur se molti lo dimenticano, è un’opera cruciale per l’Unione europea), non potrà certo avvenire “contro” le città che saranno interessate, per lunghi anni, da cantieri che inevitabilmente avranno un forte impatto.

Il sindaco e il vicesindaco lo hanno ribadito a Ciucci e all’ing. Valerio Mele della “Stretto”: «Messina e la sua Area metropolitana dovranno svolgere un ruolo da protagonista». E l’incontro di ieri – aggiunge Federico Basile – «è funzionale all’avvio di un confronto costante non solo sulla costruzione del Ponte in quanto tale, ma anche sulle ricadute infrastrutturali delle quali il territorio dovrà beneficiare. In questo quadro abbiamo chiesto che si tenesse a Messina l’incontro di domani, per esaminare ancor più nel dettaglio le priorità della città».

