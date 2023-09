Messina, lidi... in perdita: la crescita degli affari nei weekend (+13%) non basta a compensare il resto della settimana

Manca poco più di un mese alla fine della stagione balneare, che in Sicilia si concluderà il 31 ottobre, ma è già tempo di bilanci. Con il mese di agosto oramai alle spalle, si cominciano a tirare le prime somme nei 32 stabilimenti balneari delle due riviere di Messina.

È un bilancio “double face” quello che emerge dai primi dati forniti dell’esperto Santino Morabito, coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale della Fiba (Federazione imprese balneari) di Confesercenti.

Un consuntivo suddiviso tra i flussi di clientela dei weekend, quest'anno positivi, per la crescita del fatturato di un 12, 13 per cento in più rispetto alla scorsa estate, cui si contrappone, però, il trend negativo registrato dal lunedì al venerdì con un calo del 30 per cento.

Un dato che si allinea a quello dello scorso anno, raddoppiando la perdita di ricavi. Nonostante il pienone dei fine settimana che rende quasi invivibili gli stabilimenti estivi, la forbice della spesa è rimasta larga, indicando un'altra stagione negativa per i gestori dei lidi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina