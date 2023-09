Barcellona, i soliti incivili seppelliscono sforzi e sacrifici sotto una montagna di rifiuti

L’abbandono indiscriminato dei rifiuti sulle strade cittadine è sempre più nel mirino dell’assessore Nicola Barbera, che punta l’indice contro «i pochi incivili che non possono tenere in ostaggio 42000 barcellonesi». Segnalazioni di degrado e abbandono massiccio di rifiuti di ogni genere giungono da tutti i quartieri della città. Alcune delle situazioni più critiche, anche e soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, si registrano nei pressi dello svincolo autostradale, nei sottopassi dell’autostrada in Stretto Cantoni e Stretto Pezzanave e in via Fondaco Nuovo. Barbera promette una battaglia senza quartiere: «Chi abbandona rifiuti nelle strade ha un’identità e spesso un’attività commerciale. Addirittura, a volte si tratta di gente che poi scrive post sul web a proposito del degrado in città. Le bugie però hanno le gambe corte e i nodi vengono al pettine. Ricordo solo che per ogni busta di immondizia abbandonata in strada la sanzione prevista ammonta a 518 euro».

