Molo Marullo a Milazzo, gli immobili appartengono al Ministero

Molo Marullo, arriva la sentenza della Cassazione che chiude una partita che si trascinava da oltre un ventennio. Quei locali sono di proprietà del Ministero delle Infrastrutture. Vano ogni tentativo del Comune di ottenere il riconoscimento sulla base di alcuni presupposti che non hanno trovato accoglimento.

Un provvedimento che a questo punto cambia anche i progetti dell’Amministrazione che in quell’area e, specie nei magazzini esistenti, alcuni dei quali occupati dalla Capitaneria (che nelle previsioni dovrebbe nel medio termine spostarsi ai Molini Lo Presti), immaginava di realizzare delle attività legate al turismo, trasformandoli in ritrovi turistici da mettere a bando per operatori del settore della ristorazione. Non è escluso comunque il mantenimento della destinazione turistica che peraltro è contenuta anche nella pianificazione dell’Autorità di sistema portuale. Tale progettualità infatti prevede un intervento sui manufatti del molo Marullo, ma ciò nell’ambito della revisione completa della destinazione delle banchine, dei piazzali e degli specchi acquei al fine di stabilire – come si legge nella relazione stessa – «una organica convivenza eliminando le interferenze e consentendo ad ogni funzione di avere margini di sviluppo».

