Il giorno del dolore, folla commossa a Messina per l'addio al marittimo Nino Donato: “Amava il suo lavoro”

Grande commozione nella chiesa di San Nicola a Ganzirri dove si sono celebrati i funerali di Nino Donato, il marittimo che ha perso la vita a soli 29 anni nel tragico incidente sul lavoro a Salerno. La chiesa era gremita già molto prima dell'inizio della messa. Tantissimi hanno voluto stringersi attorno alla mamma e alla sorella di Nino e a quanti gli hanno voluto bene. Un dolore composto e silenzioso. "Ci sono tanti morti sul posto di lavoro, quel lavoro che è dignità, realizzazione, che consente una vita dignitosa. Nino con tanta forza e gioia amava il suo lavoro, voleva progredire e raggiungere mete sempre più alte". Ha detto nella sua omelia monsignor Gaetano Tripodo che ha officiato la messa e che ha avuto parole di conforto e consolazione per la madre, la sorella, familiari e amici di Nino. Lo ha descritto come un figlio affrettuoso, un giovane affabile, attaccato alla famiglia . "Nino- ha detto- sicuramente si è distinto nel lavoro ma soprattutto gli obiettivi li ha raggiunti nella vita familiare con l'attaccamento alla madre e alla sorella sopratutto dopo la perdita del padre". Presenti tanti giovani, gli amici, gli studenti dell'istituto nautico Caio Duilio, i colleghi di lavoro, c'era anche il sindaco Federico Basile, i vertici di Caronte&Tourist Franza e Matacena, sindacalisti e tantissime persone. Al termine della messa sono stati letti i messaggi colmi di affetto della sorella, della fidanzata e degli amici di Nino. Infine un lungo applauso ed un lancio di palloncini bianchi ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa mentre suonavano le sirene delle navi.

Antonino Donato, Nino per tutti, era il secondo ufficiale della Cartour Delta, una delle navi della Caronte&Tourist che copre la tratta Messina-Salerno. Un trattore che faceva manovra sulla banchina del molo 26 lo ha travolto investendo anche il primo ufficiale della nave, anche lui un messinese, rimasto gravemente ferito.