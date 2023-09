Messina, quest'anno una campanella non suonerà: chiude per sempre l'istituto privato "Nunzio Modica"

Chiude per sempre l'Istituto superiore paritario "Nunzio Modica" di Messina. Quest'anno la campanella non ha suonato. Un silenzio che segna la fine di un'era, per la storica scuola messinese, che ha mosso i primi passi, nel lontano 1935, con i corsi di preparazione ideati dal fondatore Francesco Modica nella prima sede di via 24 Maggio, per poi evolvere, quando sopraggiunge il figlio Nunzio, in un vero e proprio istituto scolastico a indirizzo tecnico- economico che poi si sposta nella prestigiosa sede di via XXVII Luglio, per traslocare di nuovo qualche anno fa, nei grandi locali di via La Farina.

Il grave calo di iscrizioni, con la concreta difficoltà di formare le classi (un problema comune per quasi tutte le scuole private soprattutto nel Sud dove il tenero di vita è più basso), i costi di gestione di una scuola - che sebbene a capitale privato ha voluto stare sempre al passo con i tempi assicurando un'offerta didattica innovativa e personalizzata - le difficoltà di partecipazione delle famiglie nel percorso di studio dei figli, purtroppo hanno portato all'epilogo più triste.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina