Maturità da rifare per 11 studenti del Galilei di Spadafora: il Tar "stoppa" l'iter. Tutto fermo in attesa della Camera di Consiglio

Non dovranno più ripetere nella data prevista del 20 settembre, la prova orale degli esami di Stato gli 11 ragazzi della classe ad indirizzo linguistico del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Spadafora. A deciderlo è stato il Tar di Catania che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Caterina Galletta e Andrea Fiore in rappresentanza degli studenti che si sono opposti, ed ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla data fissata per la ripetizione delle prove orali. Il Tar si è espresso oggi stesso, considerato il requisito dell’estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio in quanto la data di svolgimento delle prove orali è antecedente a quella della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale del 18 ottobre.

Tirano così un mezzo respiro di sollievo gli alunni del "Galilei" che, a seguito del ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa frequentante la medesima classe, secondo l'amministrazione scolastica avrebbero dovuto ripetere l'esame, visto che dall'ispezione disposta dall'ufficio scolastico regionale sarebbero state rilevate alcune significative irregolarità. Almeno per il momento si placano così gli animi già fortemente tesi delle famiglie e dagli alunni, che al solo pensiero di dover ripetere l'esame hanno vissuto momenti di forte preoccupazione e ansia, soprattutto dopo gli sforzi frutto di cinque anni di studio e il conseguimento del diploma.