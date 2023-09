Vola per dieci metri in un dirupo, mucca salvata dai pompieri sui Nebrodi

La squadra VVF del distaccamento volontario di Mojo, una volta raggiunto il bovino, lo ha imbracato e con l’ausilio dell’ autogru, giunta dalla sede centrale di via Salandra, lo ha sollevato in sicurezza e adagiato in un luogo sicuro.