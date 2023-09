“Sud Innovation Summit”, Basile: una grande occasione per Messina

«È un’occasione preziosa per l’intera città, gettare i semi oggi perché crescano potenzialità future. Il Comune, ritengo, sta facendo la sua parte. Deve fare questo, far da cabina di regia, non si può certo sostituire ai soggetti economici, agli imprenditori, alle piccole e grandi aziende. Abbiamo una vetrina di grande livello, cerchiamo di sfruttarla. Il messaggio è chiaro: Messina è una città “appetibile”, è qui, con tutte le sue potenzialità ancora inespresse, venite a investire. È quanto stiamo portando avanti da quando ci siamo insediati, è la stessa strategia che abbiamo adottato con il “brand Messina” e che ha già portato frutti».

Federico Basile ritiene il “Sud Innovation Summit”, che si terrà al Palacultura domani e venerdì, un evento “boa”, che può far da spartiacque. E il sindaco batte forte su un tasto: «Portare aziende internazionali di questo calibro vuol dire che Messina si candida in maniera concreta e con i fatti ad essere capitale dell’innovazione».

