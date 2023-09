Pronto soccorso del Policlinico di Messina, ci vogliono ancora 3 milioni

La data per completare l’appalto della “vecchia” Struttura commissariale, per intenderci quella creata durante la pandemia che adesso non esiste più, tra le carte dei tecnici è quella del 28 ottobre di quest’anno. Ma difficilmente verrà rispettata dopo l’ultimo intoppo, ovvero la “disfida” della piastra tecnologica. Che comunque è stata superato dopo un’interlocuzione tra Regione e Università. Per realizzarla ci sarà un costo suppletivo da sostenere di oltre 600mila euro. Ma il dato concreto purtroppo è un altro, ed emerge sempre dalle carte dei tecnici. Per completare, finalmente, tutto, ci vorranno quasi tre milioni e mezzo di euro (per l’esattezza secondo gli ultimi calcoli 3 milioni e 305mila euro).

E il cantiere del Pronto soccorso generale del Policlinico universitario aperto ormai nel lontano dicembre del 2020 in regime di piena pandemia è ancora scandalosamente un’incompiuta.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di un viaggio urgente del rettore Salvatore Cuzzocrea a Palermo, avvenuto l’11 settembre, e una interlocuzione all’assessorato regionale alla Sanità per cercare di salvare il salvabile. Ma sul piatto c’è anche una relazione tecnica sullo stato dell’arte inviata l’8 settembre dal direttore dei lavori, l’ing. Daniele Andronico, al rettore Cuzzocrea.

