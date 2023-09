Incidente per fortuna senza troppe conseguenze sulla via Garibaldi all'altezza di piazza Fulci. A scontrarsi una Hyundai e uno scooter Sh. Ad avere la peggio lo scooterista per cui si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza. Fortunatamente le ferite riportate dal centauro sarebbero solo lievi. Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.