Messina, sbarcano 250 migranti salvati dalla nave "Diciotti" nel canale di Sicilia

Circa 250 migranti sono sbarcati a Messina, sulla Nave Diciotti della Guardia Costiera. Arrivano prevalentemente dall'Africa sub sariana (Camerun, Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Burkina Faso, Senegal, Gambia e anche Tunisia). Il salvataggio è avvenuto nel Canale di Sicilia quando il pattugliatore d’altura ha soccorso in mare aperto (area Sar) nella giornata di ieri 500 migranti di varia nazionalità africana: su indicazione del ministero dell’Interno, i migranti sono stati portati a Reggio Calabria e poi sono stati distribuiti secondo i programmi nazionali in altre località, tra cui Messina.