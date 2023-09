Torregrotta, cade dal ponteggio in una proprietà privata: muore un 50enne

Un 50enne, Tindaro Munafò, è deceduto dopo una caduta da un ponteggio in una proprietà privata a Scala Torregrotta, al confine con Valdina. L'uomo sarebbe morto sul colpo, inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della Stazione di Fondachello mentre la procura di Messina ha già aperto un'inchiesta. Sul posto il medico legale di turno Cristina Mondello che riceverà l'incarico dal magistrato per effettuare l'autopsia e anche gli uomini della Spresal, il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asp di Messina chiamata alla valutazione del cantiere e se lo stesso abbia osservato tutti i criteri in fatto di prevenzione degli incidenti. Il corpo del 50enne è stato trasportato all'ospedale Papardo dove nei prossimi giorni verrà effettuato l'esame autoptico.

Tragedia nella tragedia per la famiglia di Tindaro Munafò e ancora un altro immenso dolore vissuto dalla famiglia Impalà. Il signor Tindaro era infatti lo zio di Alessandra, la bambina di soli 10 anni che nel 2013 fa morì precipitando da un lucernario.