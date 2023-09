Caronia, sul viadotto Buzza della A20 scattano le indagini del Cas

Si muove qualcosa nell’iter verso la messa in sicurezza ed esercizio del viadotto Buzza, sulla A20 Messina – Palermo in territorio di Caronia, la cui carreggiata lato mare (direzione Palermo) fu oggetto di sequestro a maggio 2020. Con decreto del dirigente dell’area tecnica e di esercizio, ingegnere Dario Costantino, è stata avviata la procedura per l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno per la valutazione della sicurezza del viadotto.

Un piano d’indagini strutturali e geofisiche, ai sensi delle nuove normative e linee guida di settore, già oggetto di un accordo quadro adottato da Autostrade Siciliane nei mesi scorsi per le tratte della A20 e A18, per cui sono stati approvati lettera d’invito e bozza di disciplinare, per 124 mila euro, che serviranno a completare la progettazione definitiva. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi sulle due carreggiate del “Buzza” era stato invece affidato nel 2022 al raggruppamento di professionisti “Enemarea” che a febbraio scorso ha trasmesso l’elaborato.

