Tre Fregate Europee "Classe Bergamini" nello Stretto di Messina

Movimenti militari nello Stretto di Messina. Nulla di speciale ma ieri il passaggio di tre Fregate Europee Multi Missione "Classe Bergamini" nelle acque dello Stretto ha attirato l'attenzione di diversi bagnanti, in spiaggia per uno degli ultimi tuffi della stagione approfittando della domenica di riposto. Nel pomeriggio le acque dello Stretto sono state solcate dalle Fregate F590 - "Carlo Bergamini", F591 - "Virginio Fasan" e F592 - "Carlo Margottini", che procedevano in direzione Nord-Sud.