Messina, lutto nel mondo del calcio. Addio a Peppino Salerno, il portiere che entrava nel cuore della gente

Sì è spento stamani Peppino Salerno. L'ex portiere del Messina aveva 93 anni. E' stato un grande protagonista dell'Acr degli anni Cinquanta, quella che disputava bei campionati di Serie B in un "Celeste" sempre gremito. Uno di quei portieri che entrava nel cuore della gente. Spettacolare tra i pali, personalità da vendere, era originario di Carlentini e arrivò in riva allo Stretto nell'estate del 1953 dal Siracusa. In tutto 131 presenze in giallorosso. Da allenatore guidò anche Milazzo, Barcellona e soprattutto il Provinciale, la squadra di quartiere che riempiva il "Celeste".