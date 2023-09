Addio al barbiere Pasquale Squadrito, il suo salone punto di riferimento per tanti

Stamattina era stato, come tutte le domeniche, a Gualtieri Sicaminò per incontrare gli amici di sempre e scambiare qualche battuta. Dalla politica al calcio, passando per i fatti della cittadina, quel “paesello” che gli aveva dato i natali e che lui tanto amava al punto tale da aver costruito una casetta dove trascorrere i fine settimana (che per lui, barbiere di professione, erano domenica e lunedì).

Nel pomeriggio, appena rientrato a Messina, la città dove da tempo viveva con la famiglia, la tragedia. Pasquale Squadrito, 75 anni, è morto all’improvviso. Un infarto fatale che ha reso vano ogni tentativo di soccorso. Lascia un vuoto incolmabile non solo nei suoi affetti più cari, ma anche tra i tanti amici che davvero gli volevano bene. A Messina e a Gualtieri.

Il suo salone era un riferimento per tutti. Ha fatto la barba e tagliato i capelli a intere generazioni, perché di padre in figlio era quasi un obbligo «andare da Pasquale». E si parlava di calcio, dell’Acr Messina, la sua grande passione, già ai tempi di Massimino e del mitico Franco Scoglio. Poi, quando l’amico Pietro Sciotto si è avvicinato all’Acr per rilevarla, nel 2017, Squadrito è stato il suo “consulente” e ha avuto un ruolo determinante nell’acquisizione della società per salvare il calcio messinese dal fallimento.

A Gualtieri Sicaminò invece era stato, negli anni ’90, assessore comunale, impegnandosi nel settore del turismo e al termine di questa esperienza aveva assunto la guida del Comitato festeggiamenti in onore del Patrono San Nicolò, facendo sì – con grandi sacrifici, anche economici, sostenuti però dall’entusiasmo e dall’amore verso il suo paese –, che la ricorrenza di agosto divenisse un evento noto a livello nazionale soprattutto per i magnifici giochi d’artificio. Negli ultimi anni era stato nominato anche Cavaliere del lavoro. Il sindaco Gino Sciotto, che lo aveva incontrato ieri mattina, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.